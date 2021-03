Bijna 600 hennepkwekerijen ontdekt door netbeheerder Liander

Het aantal opgespoorde hennepkwekerijen in gebied waar Liander werkt, onder andere Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland, lag iets lager dan het jaar daarvoor. Door het coronavirus konden gemeenten en politie samen met de netbeheerder minder onderzoek doen of opsporingsacties organiseren.

Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat is verboden. Ook zijn veel aansluitingen amateuristisch aangelegd. Dit kan leiden tot zeer brandgevaarlijke situaties door bijvoorbeeld oververhitting.

Naar schatting zijn er totaal 30.000 hennepkwekerijen in Nederland waarvan ongeveer 8000 in het werkgebied van Liander, meldt de netbeheerder. Ieder jaar stelen eigenaren van deze kwekerijen 320 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit van Liander. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 91.000 huishoudens. De schade loopt daarbij op tot ongeveer 14 miljoen euro per jaar.