Beroering om melding geweldsincident Kroon

DEN HAAG - Onder commando’s die in 2007 in Afghanistan waren, is beroering ontstaan over een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een geweldsincident in dat land tien jaar geleden. De elitemilitairen zijn niet te spreken over het feit dat ze dit uit de media hebben moeten vernemen. Dat zegt advocaat Michael Ruperti namens enkelen van hen.