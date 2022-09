Heel Cuba zonder stroom na passeren orkaan Ian

Ook Florida zet zich schrap voor Ian.

HAVANA - In heel Cuba is deels als gevolg van orkaan Ian de stroom uitgevallen, meldt Lázaro Guerra, de technisch directeur van het staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet in Cuba. Volgens staatsmedia wordt de stroomuitval veroorzaakt door een storing in het nationale elektriciteitssysteem. De storing zou deels zijn veroorzaakt door de orkaan, die dinsdag over het eiland raasde.