Peiling: dierenpartij verliest helft zetels

De laatste maanden is het onrustig bij de dierenpartij. Zo vertrokken twee van de vijf Kamerleden, onder wie partijleider Marianne Thieme, en werd twee weken geleden partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel, die meer discussie binnen de partij wilde, door het bestuur geroyeerd. 40 procent van de PvdD-kiezers vinden dat laatste een slechte zaak. Slechts een op de vijf kiezers steunt de beslissing van de partijleiding, de rest weet het niet.

Wat opvalt bij de andere partijen is dat de VVD deze maand opnieuw hoog boven de rest uittorent. De partij stijgt een zetel en staat nu op 34, acht zetels meer dan in maart. Ook de PvdA blijft groeien. De partij krijgt er deze maand twee virtuele zetels bij en komt op vijftien. Dat zijn er zes meer dan in maart.

Minderheid

De coalitie staat nu op zeventig zetels. Bij de verkiezingen in 2017 haalden de partijen gezamenlijk 76 zetels. Het verlies zit bij het CDA en D66. Die partijen hebben elk negentien zetels in de Tweede Kamer maar staan in de peiling van EenVandaag op respectievelijk vijftien en veertien zetels.

Het onderzoek van Ipsos is gehouden onder een representatieve steekproef van 1019 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 25 tot en met 28 oktober 2019.

