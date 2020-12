Cruise van niks naar nergens gestrand

Ondanks de zeer strikte maatregelen tegen het virus blijkt een 83-jarige passagier toch te zijn besmet en moet de rest van de passagiers verplicht in quarantaine.

Vlak voor de afvaart - afgelopen maandag - werd elke passagier getest. Iedereen bleek te zijn geslaagd, niemand testte positief.

Eenmaal op zee meldde een passagier zich bij de ziekenboeg met diarree-klachten. Woensdagochtend om drie uur in de nacht werden de andere passagiers per digitale scheepstoeter geïnformeerd en kregen zij het bevel hun hutten niet te verlaten. Toen het schip eenmaal terug in de haven van Singapore was, werd de man gehuld in beschermende kledij van boord gehaald en met gillende sirenes afgevoerd.

Het schip ondergaat nu een ’deep clean’ en al die tijd moeten de passagiers in hun hutten blijven. Daarna ondergaat iedereen weer een verplichte test.

De cruise van niks naar nergens was alleen toegankelijk voor Singaporezen en zou een rondtochtje van een paar dagen maken op zee zonder ergens aan te leggen. Desalniettemin was de belangstelling uitzonderlijk groot.