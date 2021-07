Rutte over strijd tegen zware misdaad: ’Kwestie van maanden en jaren’

Rutte zegt te willen kijken of er nu genoeg wordt gedaan. „We hebben na de moord op Derk Wiersum extra initiatieven genomen, bij de formatie zal het ook weer een thema zijn.” De premier vraagt geduld. „Het is geen strijd die je kan winnen met korte stappen, dit vraagt vasthoudendheid.”

Over de exacte toedracht van de aanslag op de misdaadjournalist is nog veel onbekend, maar rond het Binnenhof is plots weer veel aandacht voor een offensief tegen de georganiseerde misdaad en de miljoenen euro’s die daarvoor nodig zijn. De coronacrisis heeft miljarden gekost, maar nu klinkt steeds luider de roep om veiligheid vooral niet te vergeten.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 waren plots alle ogen gericht op de strijd tegen gewetenloze criminelen. „Dit nooit meer”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) toen. Wiersum werd doodgeschoten omdat hij advocaat was van Nabil B., de kroongetuige tegen Mocro-maffiakopstuk Ridouan Taghi.

Offensief

In politiek Den Haag werd koortsachtig overlegd over maatregelen en er werd nog dat najaar 110 miljoen euro uitgetrokken om een offensief te beginnen. Het geld werd gebruikt om een team specialisten op te tuigen die drugscriminelen in de kraag moeten vatten.

Minister Grapperhaus hamerde vervolgens op structureel extra geld om de zogenoemde ’ondermijnende criminaliteit’ te bestrijden. Dat was namelijk hard nodig omdat doorgewinterde drugscriminelen miljoenen euro’s tot hun beschikking hebben om juist uit handen te blijven van de politie.

De grootste schok na de moord op Wiersum ebde vervolgens weg en de coronacrisis brak uit. De ogen in politiek Den Haag waren in die periode vooral gericht op de gezondheidszorg en de economie. Achter de schermen onderhandelde de minister om toch structureel extra miljoenen te krijgen. Zijn inzet was ongeveer 300 miljoen euro per jaar, het werd 150 miljoen.

’Veilig blijven’

Het zogeheten Multidisciplinair Interventieteam (MIT) werd opgetuigd, al verliep dat met vallen en opstaan. Toch is er volgens experts veel meer nodig om Nederland niet in handen te laten vallen van drugsboeven. Kort voor de aanslag op Peter R. de Vries waarschuwde Grapperhaus dat veiligheid geen ondergeschoven kindje mag worden bij de formatie.

De bewindsman waarschuwt dat er jaarlijks miljoenen euro’s extra nodig zijn om georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime de kop in te drukken. „Het is zorgwekkend dat het daar nog weinig over gaat”, zei de bewindsman toen. „Ik snap dat we stikstof en de toeslagenaffaire goed moeten regelen, maar Nederland moet ook veilig blijven.”

De CDA-bewindsman wil vooral genadeloze drugscriminelen aanpakken. „De Mexicanen zijn de oceaan overgestoken. Een aantal is aangehouden bij crystalmethlabs, dat vind ik een heel zorgelijke ontwikkeling.”

De minister ziet bovendien dat drugs volop te krijgen zijn. „Ik vind het ook tekenend dat de cocaïneprijs niet onder druk is komen te staan na een aantal heel grote intercepties, er is vrees ik een hoop van dat slechte spul in omloop.”

Zijn oproep was toen dan ook duidelijk richting formerende partijen: blijf investeren in de politie, contraterrorisme en in de strijd tegen cybercrime. Daar zijn flinke kosten aan verbonden. Grapperhaus vertelt dat het volgens schattingen jaarlijks om wel 800 miljoen euro gaat.