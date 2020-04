Indiase tweeling geboren: Corona en Covid

Het stel voegt bij de bekendmaking van de namen direct toe dat het niet zeker is of de twee hun namen zullen behouden: „Wellicht bedenken we ons en geven we hen andere namen.” In gesprek met PTI zegt moeder Preeti Verma: „De bevalling volgde na flink wat complicaties. Daarom wilden we de deze dag memorabel maken.”

Ze vervolgt: „Ja, het is een gevaarlijk en levensbedreigend virus, maar de pandemie heeft ervoor gezorgd dat men weer meer focust op hygiene en goede gewoonten.

Covid en Corona zijn kerngezond en zijn samen met hun moeder inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.