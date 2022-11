Brussel wil tribunaal voor Russische oorlogsmisdaden

De gespecialiseerde rechtbank moet volgens Von der Leyen gesteund worden door de Verenigde Naties. Ze wil nu zoveel mogelijk internationale steun zoeken voor het initiatief.

In Den Haag heeft en had de VN al jaren meerdere tribunalen. Of deze nieuwe rechtbank ook in Nederland komt is nog onduidelijk. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft al een strafrechtelijk onderzoek lopen naar mogelijke oorlogsmisdaden door Rusland in Oekraïne. Von der Leyen benadrukt te willen blijven samenwerken met het Strafhof.

Von der Leyen lanceerde woensdag nog een tweede initiatief om de geconfisqueerde miljarden van gesanctioneerde Russen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. „Rusland en zijn oligarchen moeten Oekraïne compenseren voor de schade en de kosten voor de wederopbouw”, vindt het EU-kopstuk. „We (de lidstaten red.) hebben 300 miljard euro aan reserves van de Russische centrale bank geblokkeerd en 19 miljard euro aan geld van Russische oligarchen bevroren. Met onze partners kunnen we op korte termijn een structuur creëren om deze fondsen te beheren en te beleggen.”

De opbrengst wil Von der Leyen gebruiken om Oekraïne te helpen. „Zodra de sancties zijn opgeheven, moeten deze middelen worden gebruikt om te zorgen dat Rusland de volledige schade gaat betalen”, stelt de voorzitter verder. Daarmee begeeft de Commissie zich op juridisch glad ijs. Maar daar wil Brussel verandering in brengen door nieuwe internationale afspraken te maken. „Samen kunnen we legale manieren vinden om er te komen.”