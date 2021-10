Podcast Generatie T. Dansmarathon sympathiek of leedvermaak? 'Tv steeds vaker armoedeporno'

Televisieprogramma’s lijken steeds extremer te worden in de hoop dat de kijker geboeid blijft. Dit weekend was het de beurt aan SBS6, waar honderd koppels bereid waren zich kapot te dansen tijdens de vijftig uur durende Dansmarathon. Dat commerciële zenders verdienen aan menselijk leed is niks nieuws, maar waar ligt de grens? In een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T. gaat het over de ongemakkelijke uitputtingsslag, armoedeporno en de kans die John de Mol heeft laten liggen.