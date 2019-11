Bouwprojecten weer van de grond door versoepeling PFAS-norm

De norm gaat naar 0,1 microgram PFAS per kilo grond - de laagst meetbare hoeveelheid - naar 0,8 microgram. Het ministerie van Infrastructuur had beloofd voor 1 december met een nieuwe norm te komen, op basis van onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De bouw lag maandenlang praktisch stil sinds de Raad van State in mei oordeelde dat gemeenten bij het afgeven van bouwvergunningen directe maatregelen moeten bedenken om de stikstofuitstoot te compenseren. Hier kwam vervolgens de PFAS-problematiek met vervuilde grond overheen. Nadat bekend werd dat vrijwel overal in de Nederlandse bodem PFAS zit, stelde het kabinet deze zomer zeer strenge normen in, afhankelijk van het type bodem. Daardoor kwamen veel bouw- en baggerprojecten in de knel.

Woede onder bouwers

Vanwege de stikstofimpasse en de problemen die door de PFAS-normen zijn ontstaan, gingen bouwers uit woede het Malieveld op.

Hoeveel projecten die nu stilliggen weer op gang komen, is nog niet precies duidelijk. Mogelijk gaat het om driekwart, maar dit is een grove schatting, aldus een coalitiebron.

De norm van 0,8 microgram is een veilig geachte ’achtergrondwaarde’. Als de PFAS in de bodem onder deze grens blijven, mag er grond verplaatst worden. De norm van 0,1 microgram zorgde ervoor dat dit in een groot deel van de gevallen niet mocht.