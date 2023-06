Appartement van amper 40 vierkante meter Schokkende vondst in Utrechtse woning: 31 verwaarloosde honden en katten, sommige met luier om

Utrecht - In een appartement in Utrecht van amper veertig vierkante meter heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming donderdag 31 verwaarloosde honden en katten aangetroffen. Zeven honden zaten opeengepakt in een kleine, verroeste kooi. In de slaapkamer verbleven negen honden met luiers om.