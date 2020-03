Infectieradar brengt corona in beeld

Dat heeft het RIVM zojuist bekend gemaakt. Tot nu toe volgt het instituut de ontwikkeling van het virus COVID-19 alleen op basis van verplichte meldingen door artsen. Maar veel mensen hebben lichte vriusklachten waarmee ze niet naar een huisarts gaan en niet worden getest. Als burgers meedoen via de website infectieradar.nl kan een veel beter verspreidingsbeeld ontstaan.

Per postcodegebied

Om te participeren maakt het niet uit of iemand klachten heeft of kerngezond is. Het gaat vooral om het verloop van virusklachten over heel Nederland en de druk die dit oplevert op het zorgsysteem. ,,Dankzij alle ingevulde gegevens is straks op een kaart te zien hoeveel mensen per postcodegebied koortsachtige klachten hebben”, legt een woordvoerder van het RIVM uit.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op de website infectieradar.nl. Na registratie ontvangen zij enkele vragen over hun achtergrond. Die gaan over geslacht en leeftijd en werk en over bestaande ziekten en andere aandoeningen (zoals diabetes, astma etc).

Wekelijkse e-mail

Zodra deelname is geactiveerd, krijgen deelnemers wekelijks een e-mail met het verzoek om door te geven of en welke symptomen zij in de afgelopen week hebben ervaren. Het gaat om klachten als een loopneus, hoesten, niezen en koorts. Ook volgen er vragen over eventueel huisartsbezoek. Het invullen van de informatie duurt volgens het RIVM tussen de dertig seconden en vijf minuten per keer.