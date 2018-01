Man met Zwarte Pieten-muts carjackt auto

Hij gedroeg zich eerder op de dag al vreemd, waarna een omstander de politie belde. Kort hierna kregen de agenten een tweede melding. De man had een auto bemachtigd en de eigenaar was de wagen ontvlucht. Het duurde niet lang voordat het misging; hij ramde een andere auto en botste tegen meerdere objecten. Hij besloot hierop verder te gaan lopen.

Zeiknat

De carjacker liep de agenten tegemoet, die hem uiteraard direct herkenden met zijn lichtblauwe muts. Hij had wonden op zijn benen en was zeiknat. De politie schrijft op Facebook dat de man behoorlijk in de war was en niet reageerde. „Duidelijk was dat de man iets mankeerde waarop besloten werd de man voor zijn eigen veiligheid en dat van omstanders aan te houden.”

De ambulance kwam ter plekke, waarna de man - die mogelijk in een psychose verkeerde - werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het onderzoek zal op een later tijdstip vervolgd worden.