Chinese medicus die dichtbij corona-doorbraak was vermoord

Professor Bing Liu was in zijn onderzoek naar het coronavirus dichtbij een ontdekking. Ⓒ Foto Universiteit van Pittsburgh

PITTSBURGH - Professor Bing Liu was werkzaam aan de faculteit Medicijnen van de Universiteit van Pittsburgh. De 37-jarige medicus uit China deed in de VS onderzoek naar het coronavirus en zou volgens zijn werkgever dichtbij een „belangrijke ontdekking” zijn geweest. Dus toen Liu afgelopen weekeinde doodgeschoten in zijn huis werd gevonden, leidde dat tot een groot aantal complottheorieën.