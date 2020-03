Rustiger in natuurgebieden dan zaterdag en vorige week

„Een boswachter in Flevoland telde zaterdag op een aantal parkeerplaatsen nog 110 auto’s, dat waren er nu dertig”, aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer. Volgens de woordvoerder is het vooral rustiger door het gure weer.

Ook volgens Natuurmonumenten komt het door de harde wind en lagere temperatuur dan zaterdag dat het rustig is. „Zowel aan de kust als rond de steden is het rustiger. Dat komt door het weer, maar we zien ook dat goed naar de oproep is geluisterd om niet in groepen te komen.”

De mensen die besloten er toch op uit te trekken, houden zich volgens de woordvoerders goed aan de maatregelen van de overheid.