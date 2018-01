Filmende agente krijgt pistool op zich gericht

Tijdens de achtervolging werd de Britse politie geholpen door een taxichauffeur. Uiteindelijk konden agenten de inbreker in de boeien slaan. Op de video is te zien hoe spannend de 120 minuten waren die eraan vooraf gingen.

De inbreker richtte zijn geweer op Emma. „Ik schrok me rot”, vertelt ze later. „Dit was me op straat nog nooit overkomen. Ik dacht: nu kan ik er geweest zijn.”

Het wapen bleek nep. De inbreker werd uiteindelijk veroordeeld tot 27 maanden celstraf, zo schrijft The Independent.

„Gelukkig maken we dit niet vaak mee”, zegt Emma Follows. „Maar het blijft je wel bij. Er zijn meerdere momenten waarop ik dacht: gaat het weer gebeuren?”