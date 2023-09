VVD’er Koerhuis verlaat Tweede Kamer

Koerhuis zat twee termijnen in de Tweede Kamer. Op dit moment heeft hij Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Hij schrijft: „Volksvertegenwoordiger zijn is de grootste eer die er is. Ik heb een stem mogen geven aan eigen woningbezitters, woningzoekenden, bouwers, autorijders, luchtvaart en scheepvaart. Na twee termijnen in de Tweede Kamer voor de VVD is het goed geweest. Ik dank iedereen die me heeft gesteund.”