Make-upartieste zet dode maden op wimpers

Op Instagram deelt ze foto’s van haar opmerkelijke creaties. Ze gaat het liefst voor een ’natuurlijke look’, zo wordt duidelijk. Op een van de foto’s heeft ze een vlinder op het ooglid van haar model geplakt. „Gevonden in de Starbucks (was al dood). Deze vlinder is alleen te vinden in Californië”, aldus Jasmine.

Ⓒ Butterflyjasmine49 / Instagram

Bekijk hieronder wat andere kunstwerkjes van Jasmine plus wat ’grappige feitjes’.

Ⓒ Butterflyjasmine49 / Instagram

„Echte sprinkhanen! Sprinkhanen hebben vaak een kleur die opgaat in de natuur. Zo zitten de groene in bosrijke omgevingen en kun je grijze sprinkhanen vaak vinden in de woestijn.”

Ⓒ Butterflyjasmine49 / Instagram

„Echte schorpioenen! Acht pootjes (tel ze maar). Elke schorpioen heeft een ander uniek gif, waardoor de één dodelijk is en de ander niet. Zelfs de kleintjes zijn giftig, dus vergis je niet.”

Ⓒ Butterflyjasmine49 / Instagram

„Een echte mier! Een beet van deze ’bullet’-mier is een van de pijnlijkste. Maar je gaat er niet dood aan.”