Sanders vastberaden door in race om presidentschap

Hij ziet uit naar een debat met Joe Biden zondag in Arizona. Daar zal volgens Amerikaanse media geen publiek bij zijn, vanwege de vrees voor het nieuwe coronavirus.

Sanders ging sterk van start in de reeks Democratische voorverkiezingen, maar moest afgelopen twee dinsdagen van voorverkiezingen nederlagen incasseren tegen de gematigde vroegere vicepresident Joe Biden. Dinsdag 3 maart won Biden in tien van de veertien staten waar voorverkiezingen werden gehouden. Een week later won Biden in vier van de staten.

In zijn toespraak in thuisstaat Vermont zei Sanders dat zijn „progressieve koers” gesteund wordt door een overweldigende meerderheid van de jongeren onder de Democraten, maar ook door dertigers en veertigers. Biden krijgt volgens Sanders vrijwel uitsluitend stemmen van mensen van 65 jaar en ouder. Daarom zou hij niet de persoon zijn voor de toekomst van het land.