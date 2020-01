Bronnen: VS wilden ook andere Iraanse topmilitair doden

Het doelwit was Abdul Reza Shahlai, een belangrijke commandant van de Iraanse al-Quds-eenheid. De aanval resulteerde niet in zijn dood, zeggen vier Amerikaanse functionarissen tegen de Amerikaanse krant.

De Amerikaanse militaire operaties in Jemen, waar een burgeroorlog woedt, zijn in nevelen gehuld. De Amerikaanse functionarissen zeggen dat de aanval op Shahlai uiterst geheim was. Details willen ze daarom niet geven. Meer dan dat de missie niet succesvol was, wilden ze niet kwijt.

Bekijk ook: Iran herbevestigt status van internationale paria

De Amerikaanse overheid biedt een forse beloning voor informatie die leidt tot de Iraanse militair Abdul Reza Shahlai. Ⓒ REWARDS FOR JUSTICE/TWITTER

Droneaanval

Soleimani werd een week geleden bij het vliegveld van Bagdad gedood door een Amerikaanse droneaanval. De Iraanse ayatollah zwoer daarop wraak; duizenden demonstranten gingen de straat op. Tot nog toe bleef het bij enkele raketaanvallen op Amerikaanse bases.