Amerikaanse man (66) overlijdt kort na uitstrooien as vader

Een zoektocht naar Hendricks werd opgezet toen hij niet op de afgesproken tijd terug was. Rangers vonden zijn voertuig op een parkeerplaats, waarna het lichaam van de man in de buurt, buiten het pad, werd gevonden. De rangers denken dat Hendricks stierf door een combinatie van hitte, grote hoogte en uitdroging. De waterfles van de 66-jarige was bij zijn vondst namelijk leeg.

Zus Ruth Hendricks Brough vertelde aan San Antonio Express-News dat haar broer in het park was om de as van zijn vader uit te strooien. Hendricks noemde het zijn laatste reis met zijn vader Neil, met als eindbestemming Reno, Nevada. Daar woonde de vader een groot deel van zijn leven.

Vreselijke schok

Onderzoekers proberen nu uit te vinden hoe het overlijden van Hendricks precies tot stand is gekomen. Voor Brough blijft het hoe dan ook een groot verlies. „Mensen in de hele Verenigde Staten en velen in andere landen waren bevriend met Jimmy. Hij was geliefd bij talloze mensen omdat hij een ongewoon vriendelijke, lieve persoon was die gemakkelijk vrienden maakte. Nu zijn al deze mensen aan het rouwen. Het was een vreselijke schok.”