Hoopgevend middel tegen Covid-19

Het gaat om een al toegelaten medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten.

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom sommige patiënten ernstig ziek worden na een infectie met het coronavirus. Deze patiënten blijken veel afwijkende antistoffen te produceren, die een extreme en schadelijke ontstekingsreactie opwekken. Het middel fostamatinib blijkt de ontspoorde afweerreactie tegen te kunnen gaan, zo schrijven immunoloog Jeroen den Dunnen en Menno de Winther, deskundige op het gebied van afweercellen dinsdag in het tijdschrift Science Translational Medicine.

Het onderzoek naar de behandeling van patiënten met dit medicijn staat zoals gezegd nog aan het begin. Maar omdat het middel al is geregistreerd voor een andere ziekte, hoeft het niet allerlei stappen te doorlopen voordat het in mensen kan worden getest. Er zijn 59 mensen die meededen aan het onderzoek. In een groep van dertig die het middel kregen, overleden minder mensen, waren de bijwerkingen minder en herstelden mensen sneller dan de 29 patiënten die een placebo kregen.

Om de ernstige gevolgen van een corona-infectie tegen te gaan krijgen ernstig zieke patiënten op dit moment de antivirale medicijnen dexamethason en tocilizumab. Den Dunnen stelt dat deze medicijnen inderdaad enig effect hebben, maar dat het grote nadeel is dat deze middelen het hele immuunsysteem platleggen. ,,En dat wil je niet. Een goede afweerreactie is nog steeds belangrijk.”

De onderzoekers gingen dus medicijnen selecteren die specifiek de ontstekingsreactie door de afwijkende antistoffen remmen, maar de rest van de afweer intact laten. ,,Het middel dat we hebben onderzocht, fostamatinib, verhindert dat de afweercellen in de longen reageren op de afwijkende antistoffen, maar nog wel op het virus. Deze specificiteit maakt dit medicijn een veelbelovende kandidaat voor het behandelen van ernstig zieke covid-patiënten.”

Maar bij dit ene medicijn willen De Winther en Den Dunnen, die samenwerken in het Amsterdam Institute for Infection and Immunity, het niet laten. Ze willen nog meer kandidaat-medicijnen testen. ,,Het doel is om medicijnen te vinden die net zo goed werken als fostamatinib, of liefst nog beter. We hebben meerdere al toegelaten medicijnen waarvan we vermoeden dat ze kunnen werken bij een covid-infectie.”