Zeker 20 coronabesmettingen in presidentieel paleis Afghanistan

De 70-jarige Ghani houdt bijeenkomsten vanwege de uitbraak nu vooral via videochat. Persoonlijke ontmoetingen staan naar verluidt op een laag pitje, al zou Ghani nog wel sommige vertrouwelingen ontvangen.

Een ingewijde zegt dat het virus het paleis binnenkwam via een „besmet document.” Dat zou door een andere overheidsdienst zijn opgestuurd. Medewerkers kregen daarna ziekteverschijnselen en zijn eerder deze maand getest op het virus.

De bron zegt dat sommige besmette medewerkers nog in het paleis werkten toen hun testresultaten binnenkwamen. „We hebben hen en hun gezinnen in quarantaine moeten plaatsen.”

In Afghanistan is volgens officiële cijfers bij 933 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Zeker 30 patiënten zijn overleden. In de praktijk hebben vermoedelijk veel meer mensen het virus opgelopen. Niet alle besmettingen komen aan het licht omdat maar beperkt wordt getest.