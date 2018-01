H&M neemt ’diversiteitsmanager’ aan na rel

Dat schrijft Bloomberg. De trui met ’coolest monkey in the world’ maakte veel los, tot ongenoegen van de ouders van het model. Die zien het helemaal niet als racisme. „Ik weet wat racisme is”, vertelde moeder Terry. „En dit is géén racisme. Wij zien hem gewoon als Liam, een zwarte jongen, een model met een trui. Stop met nutteloze kritiek.”

Toch meent H&M dat maatregelen op z’n plaats zijn. „We bedoelden dit absoluut niet zo, maar het incident onderstreept onze verantwoordelijkheid als wereldwijd merk”, schrijft de modeketen. „We zetten ons oprecht in voor inclusiviteit en diversiteit.”

Wu werkt al langer bij H&M. Eerder was ze wereldwijd manager voor personeelsrelaties.