’Ik kan me goed voorstellen dat de Staat het niet fijn vindt’ Dieselrijders proberen kosten te drukken: oud frituurvet als wonderolie

Buschauffeur Loek Groenewegen: „Doordat wij op een aangepaste vorm van frituurvet rijden, ruikt het gelukkig niet.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Mensen worden steeds creatiever om hun energiekosten te drukken. Sommige dieselrijders gooien zelfs gebruikt frituurvet in de auto. Zonder risico’s is het niet en de fiscus is er ook niet erg gelukkig mee, maar er is een levendig handeltje aan het ontstaan. „Ik krijg betaald voor mijn oude frituurvet.”