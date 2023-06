Explosie nummer 75 in regio Rotterdam, getuige ziet verdachten wegrennen

Niemand raakte gewond door de ontploffing bij het pand aan de Koolhovenstraat, meldt de politie. Het zou gaan om een autogarage. Het pand heeft de nodige schade opgelopen. Een getuige heeft drie mensen zien wegrennen na het voorval. Er is nog niemand aangehouden.

Eerder in de nacht was het ook in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid raak. Bij een portiek van een woongebouw in de Flakkeesestraat is een ontploffing geweest. Volgens de politie is er schade aan de portiek, maar raakte niemand gewond. Een getuige heeft twee mannen zien wegrennen.

De gemeente heeft sinds vorige maand veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. De politie vermoedt dat een groot deel van dit geweld te maken heeft met conflicten in de drugshandel.