’Machocultuur oorzaak van onveiligheid verkeer Utrecht’

Op de Kanaalstraat wordt vaak te hard gereden. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - De machocultuur in de islamitische gemeenschap ligt ten grondslag aan de verkeersproblemen in de Utrechtse wijk Lombok. Dat zegt één van de drie sleutelfiguren in een onderzoeksrapport over verkeersveiligheid in Utrecht-West, dat in opdracht van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk is opgesteld.