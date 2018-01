Geliquideerde crimineel stond op dodenlijst

El Ajjoudi werd door onbekenden van dichtbij beschoten. Hoewel omstanders hem nog probeerden te reanimeren, stierf hij ter plekke. Ajjoudi stond op straat bekend als ’Boeloeloe’ en werd door recherche gerekend tot de groep criminelen rondom Benaouf A. Deze A. wordt gezien als een van de kopstukken van de zogeheten ’Mocromaffia’. Hij probeerde in oktober vorig jaar nog met een gekaapte helikopter te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond.

Welke rol El Ajjoudi precies in de groep van Benaouf A. speelde is niet bekend. Op 18 december 2014 maakte het Team Criminele Inlichtingen van de politie melding van het feit dat er ’een dreiging was geuit op het leven van deze El Ajjoudi’.

In 2015 zag een observatieteam van de recherche hoe El Ajjoudi, na het verlaten van een beruchte shishalounge, werd gevolgd door twee mannen in een auto. Hierop ontstond het vermoeden dat El Ajjoudi geschaduwd werd om geliquideerd te worden.

In het onderzoek dat de politie vervolgens opstartte werden meerdere mensen aangehouden wegens poging tot moord op een andere Amsterdamse crimineel. Een van die mannen is Naoufal „Noffel” F. Hij staat aanstaande vrijdag voor de rechter in de zwaarbewaakte rechtbank op Schiphol.