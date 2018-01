Brits Lagerhuis stemt in met Brexitwet

Nu moet het Hogerhuis zich nog buigen over deze blauwdruk voor de Brexit. Daar wordt meer weerstand verwacht. De partij van May heeft geen meerderheid in het House of Lords en veel leden zijn de EU juist goedgezind. Door de extra kritische blikken kan het maanden duren voordat de wet van kracht wordt, misschien wel tot mei. Elke verandering die de senatoren willen aanbrengen in de tekst heeft weer de goedkeuring nodig van de afgevaardigden in het Lagerhuis.

Niettemin sprak Brexitminister David Davis woensdagavond van een historische mijlpaal op de lange weg naar terugtreding uit de EU. Volgens hem garandeert dit parlementaire besluit dat er op zekere dag wet- en regelgeving ligt die werkt en die zorgt voor een soepel en ordentelijk afscheid van Europa zoals bevolking en bedrijfsleven willen.

Labour-leider Jeremy Corbyn riep zijn parlementariërs op tegen te stemmen omdat de regering geen rekening heeft gehouden met voorwaarden die waren gesteld door de partij. Labour wilde garanties voor rechtsbescherming van werknemers en consumenten. „Deze wet is nooit geschikt geweest voor zijn doel”, reageerde Keir Starmer, de beleidsman van Labour voor Brexit. Elke poging de regering te overtuigen van de noodzaak van aanpassingen was „praten tegen een stenen muur.”