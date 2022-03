EU erkent aanvraag lidmaatschap Oekraïne

„Ik weet dat er verschillende meningen en visies over zijn”, erkent de voormalige Belgische premier Michel. „Maar het is aan ons om dit moeilijke onderwerp aan te gaan.”

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, gaat zich nu buigen over de aanvraag van Kiev om kandidaat-lid te worden. Michel: „Zodat de Raad (lidstaten red.) deze symbolische en politieke aanvraag voor lidmaatschap kan behandelen.”

Michel deed zijn uitspraken na een emotionele rechtstreekse videoboodschap van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. „Laat ons niet in de kou staan”, vraagt het staatshoofd vanuit een bunker. „De EU zal met ons sterker zijn. Zonder jullie zal Oekraïne eenzaam zijn. Bewijs dat jullie Europeanen zijn, dan zal het leven het winnen van de dood en het licht zal winnen van de duisternis.”

Zelenski heeft maandag de documenten ondertekend voor aanvraag van het lidmaatschap. Het Europees Parlement spreekt dinsdagmiddag over de oorlog in Oekraïne. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola juicht de aanvraag van Kiev toe: „Europa is klaar om verder te gaan. We zijn blij met de bekendmaking dat Oekraïne wil toetreden tot de Europese Unie en we zullen daarbij helpen.”

Speciaal traject

De kans dat Oekraïne kan toetreden tot de Europese Unie is vooralsnog onwaarschijnlijk. Om de wens van Zelenski mogelijk te maken moeten alle lidstaten instemmen. Tot nu toe hebben Polen, Bulgarije, Tsjechie, Slowakije, Slovenie en de Baltische Staten zich uitgesproken voor een speciaal traject voor Oekraine.

Maar onder andere Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn uiterst kritisch en vinden de discussie nu niet aan de orde. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Commissie sprak zondag al voor haar beurt door het land toetredingsperspectief te bieden. Haar boodschap zorgde voor commotie: het is niet aan haar of Brussel om te bepalen welke landen lid mogen worden.

De EU-topvrouw zegt dinsdag in het parlement dat Oekraïne nog wel een lange weg te gaan heeft en dat er eerst een einde aan de oorlog moet komen. „Toch ben ik ervan overtuigd dat de mensen die zo moedig opkomen voor onze Europese waarden, ook thuishoren in de Europese familie.”