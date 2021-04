Man valt met shovel greppel in en overlijdt

Premium Binnenland

Het geheim van IJsselland, positieve uitzondering op de coronakaart

In de veiligheidsregio IJsselland gloort er heel voorzichtig licht aan het einde van de tunnel. Omdat de coronacijfers dalen, is het risiconiveau met maar liefst twee stappen verlaagd. Het is daarmee de eerste en enige regio in ons land waar het risiconiveau niet langer ’ernstig’ of ’zeer ernstig’ i...