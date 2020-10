Aantal coronapatiënten in ziekenhuis afgelopen week flink gestegen

„We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ziekenhuizen zijn daardoor genoodzaakt om de zorg voor andere patiënten terug te schroeven.

Kuipers sprak eerder de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten afgelopen weekeinde boven de duizend uit zou komen. In de komende week kan het aantal stijgen naar ongeveer 1600.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 785 coronapatiënten, zeventig meer dan op maandag. Het aantal patiënten met coronavirus op de intensive cares steeg van 177 naar 190.

In de afgelopen 24 uur zijn achttien coronapatiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Onder hen zijn twee patiënten die op een intensive care liggen. In de afgelopen twee weken zijn zeker 160 mensen verplaatst. Het spreiden van patiënten moet de druk verlichten voor ziekenhuizen in de Randstad, waar de meeste patiënten zijn opgenomen.

Sterfgevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 89 meldingen van sterfgevallen, tegen 102 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat alle 89 in de afgelopen week zijn overleden. Zulke meldingen komen soms wat later binnen.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4548 positieve tests gemeld. Dat is iets minder dan de 4575 positieve tests van de dag ervoor. Dit waren er aanvankelijk 4581, maar dit is naar beneden bijgesteld.

Het RIVM verwacht op zijn vroegst vanaf volgende week de effecten van de nieuwe overheidsmaatregelen tegen het coronavirus te zien. Eerst komt een stabilisatie of lichte daling van het aantal positieve testen en pas daarna stabiliseert of daalt het aantal ziekenhuisopnames.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde een heel klein beetje. Het staat nu op 1,17. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo’n 117 anderen besmet. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Vorige week was het getal 1,27 en de weken daarvoor 1,33 en 1,38. De maatregelen van het kabinet moeten het reproductiegetal terugbrengen naar 0,9. Als het getal onder de 1 komt, dooft het coronavirus langzaam uit.