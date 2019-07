Geen doorbraak INF-verdrag NAVO en Rusland

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - Rusland heeft geen enkele stap gezet richting de NAVO om het INF-verdrag tegen middellangeafstandsraketten in Europa te redden. „Er is geen doorbraak in zicht”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van beraad tussen delegaties van de NAVO en Rusland in Brussel. „Er zijn geen tekenen” dat Rusland van zins is zijn nieuwe SSC-raketten te ontmantelen. Het verdrag loopt op 2 augustus af.