’Man leeft maand met lichaam moeder’

Toen de politie binnenviel in het appartement van de zoon, verstopte hij zich in een kast. Hij werd desondanks in de kraag gevat, en agenten snapten al snel waarom omwonenden klaagden over een ’penetrante geur’.

Ze vonden het lichaam van de moeder. Vermoedelijk lag het er ongeveer een maand, terwijl ze enkele gebroken ribben had, zo schrijft La Capitale.

“Het was een brave vrouw”, reageert een bewoner. “Ze heeft geen makkelijk leven gehad, haar man was een alcoholist en hij sloeg haar. Haar zoon kon ook stevig drinken, soms kon hij agressief uit de hoek komen.”

Het OM begint een onderzoek naar de dood van de vrouw. Haar zoon mag dat in vrijheid afwachten.