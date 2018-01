’Seksbom’ over Trump: ’Hij vergeleek me met dochter’

De affaire van Trump en Daniels is groot nieuws in Amerika. Eerder werd beweerd dat Trump haar 130.000 euro zwijggeld heeft betaald. Trump ontkent, maar het interview van In Touch Weekly dat nu is uitgelekt, lijkt weinig onthullend. „We hadden seks. Hij vertelde me dat ik mooi en slim was, net als zijn dochter.”

Bekijk ook: Oud seksschandaal Trump wereldnieuws

De affaire begon enkele weken na de bevalling van Melania van hun zoon Barron. De huidige president nodigde Daniels uit voor een diner, nadat ze elkaar op de golfclub hadden ontmoet. „Ik ging naar zijn hotelkamer en trof hem er in zijn pyjamabroek aan. Ik lachte, en vroeg hem of hij Hugh Hefner wilde nadoen. Later ging ik even naar de badkamer en toen ik terugkwam, zat Trump op het bed. Toen hebben we gekust.”

Donald Trump was ’niet te wild’. Bovendien hadden ze onbeschermde seks, zei Daniels. „Trump was rechttoe-rechtaan. We deden één standje, zoals je zou verwachten van iemand van zijn leeftijd”, aldus de actrice.

„Ik weet zelfs niet waarom ik het gedaan heb. Ik weet wel nog dat ik de hele tijd hoopte dat hij me niet zou betalen, ik vreesde dat hij me voor een prostituee aanzag. Trump leek wel verliefd op me en belde me na onze eerste ontmoeting om de tien dagen.”

Toch bleef de affaire voortduren, volgens het interview dat op 29 januari verschijnt maar nu al is uitgelekt. ,,Of je nu een fan bent of niet: hij is, toegegeven, behoorlijk fascinerend’’, aldus Daniels.