Storm verlamt Nederland, drie mensen komen om

In het Gelderse Vuren overleed een 66-jarige man toen een plexiglasconstructie naar beneden kwam. Een man van 34 raakte zwaargewond. De politie is ter plaatse en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Vermoedelijk heeft de harde wind ook bij dit ongeluk een rol gespeeld.

Bekijk ook: Drie doden door storm

De storm is in het westen van het land inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Volgens het KNMI geldt code rood voor de provincies in het westen nog wel omdat de wind nog een behoorlijke kracht heeft.De storm trekt nu naar het oosten van het land. Daar worden nu windstoten van 130 kilometer per uur waargenomen.

Volgens het KNMI is nog niet duidelijk wanneer de storm volledig uit Nederland weggetrokken zal zijn. „De verwachting is dat dit rond 15.00 uur zal zijn. Maar het kan ook een uur eerder of een uur later”, aldus het KNMI.

Veel overlast

Geen treinen, geen vliegtuigen, geen trams, geen bussen, geen veerboten, afgesloten snelwegen, omgewaaide bomen, omgeblazen vrachtwagens en voor miljoenen euro’s schade. De zware storm zorgt voor veel overlast. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied geldt code rood. Daar kunnen windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen, en in sommige gevallen zelfs tot 140 kilometer per uur.

Vanwege de storm heeft de NS al het treinverkeer stilgelegd. Ook veel regionale treinen rijden niet. Het is niet bekend hoelang dat gaat duren. Volgens spoorbeheerder ProRail wordt de omvang van de schade, en dus ook de duur van de reparaties, pas duidelijk als de storm luwt.

Onder meer de Ramspolkering bij Kampen werd gesloten, om het westen van Overijssel te beschermen tegen hoogwater. Het verkeer kon niet over de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug en de dijk Lelystad-Enkhuizen.

Ⓒ ANP

De zwaarste windstoot van donderdag was 143 kilometer per uur bij Hoek van Holland. Daar stond windkracht 11, en het scheelde niet veel of het was windkracht 12, een orkaan. Ook bij IJmuiden werd windkracht 11 gemeten. Bij De Bilt woei een rukwind van 122 kilometer per uur, de zwaarste windstoot sinds 1990. De storm van vandaag is de zwaarste sinds 2013. De extreme weersomstandigheden hebben zich officieel ontwikkeld tot een zogeheten ’bomcycloon’.

Ⓒ ANP

Fietsers omver geblazen

De wind heeft ook fietsers en voetgangers omver geblazen, onder meer langs de Maas bij Ammerzoden. Behalve een nat pak liepen de fietsers voor zover bekend geen verwondingen op. Studenten hoeven niet naar colleges, dierentuinen sloten hun deuren. Dakpannen waaiden over straten en bij Gouda botste een trein tegen een trampoline op het spoor.

Wilt u met de auto weg? Check dan voor de zekerheid de website van de VerkeersInformatieDienst met het laatste nieuws over de situatie op de weg.

Ⓒ ANP

Lees hier meer over de storm:

Ⓒ ANP

Grote boom valt op fietser

Bijna orkaan bij Hoek van Holland

Centrum Almere afgesloten

Bus rijdt tegen boom op, meerdere kinderen gewond

In De Bilt zwaarste windstoot sinds de extreme januaristorm van 25 januari 1990 gemeten: 122 km/uur. Het record staat op 133 km/uur.

Zeventien vrachtwagens gekanteld