LIVE | Coronavirus gevonden in Nederlands rioolwater

In afvalwater in Amsterdam, Tilburg, Schiphol en bij afvalwater afkomstig van Loon op Zand is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden.

Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Medewerkers van de waterzuiveringsinstallatie zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften.

De dna-techniek die het RIVM gebruikt om virussen op te sporen werd ook succesvol gebruikt bij het vinden van het norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in het afvalwater.

De thuisisolatie van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voorbij. Ze moest twee weken vanuit huis werken omdat ze tijdens het staatsbezoek aan Indonesië een collega had ontmoet die besmet is met het coronavirus.

Van Nieuwenhuizen had de afgelopen twee weken geen klachten en heeft vanuit haar huis in Rotterdam haar werk voortgezet. Ze werkt nu op dezelfde wijze als haar collega-ministers dat doen, aldus een woordvoerder woensdag. „Zo was ze vanochtend bij een onderraad op Algemene Zaken, maar werkt ze net als iedereen zoveel als mogelijk vanuit huis.”

Nog twee bewindslieden heeft dit lot getroffen. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) moest na een ontmoeting met een Franse collega die besmet was thuis gaan werken. Zij is vorige week weer aan de slag gegaan op het ministerie.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid is nu de laatste bewindspersoon die uit voorzorg nog thuis moet werken. Zij heeft ook geen klachten.

Cybercriminelen blijven oplichtingsmails over coronavirus sturen

Oplichters blijven de coronacrisis gebruiken om schadelijke e-mails te versturen. Zo worden er nu veel phishingmails verstuurd die zogenaamd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afkomstig zijn. Daarvoor waarschuwt cyberbeveiliger Mimecast.

In de mail van de ’WHO’ staat een link naar maatregelen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Wie op de link klikt, belandt op een nagemaakte site van de WHO. Om de maatregelen te zien, moeten mensen hun telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord invullen. Die gegevens belanden in verkeerde handen. Het telefoonnummer kunnen de oplichters gebruiken om later schadelijke sms’jes te versturen of om mensen te bellen.

Eerder waarschuwde Mimecast al voor pogingen om mensen die nu massaal thuis werken te misleiden.

Keukenhof blijft gesloten en is alleen virtueel te bezoeken

De Keukenhof in Lisse blijft dit voorjaar gesloten nu de overheid alle bijeenkomsten heeft verboden tot 1 juni. In plaats daarvan gaat de Keukenhof, die nu volop in bloei staat, bezoekers virtueel rondleiden met video’s op YouTube en andere sociale media.

De Keukenhof zou afgelopen zaterdag de poorten openen, maar was door de coronamaatregelen genoodzaakt de opening uit te stellen. Het verbod op bijeenkomsten werd deze week verlengd tot 1 juni en dat is voorbij de geplande sluitingsdatum van 10 mei.

Het park deelt komende weken daarom op virtuele wijze video’s van de bloemenpracht. „Als jij niet naar Keukenhof kunt komen, brengen wij Keukenhof naar jou”, aldus directeur Bart Siemerink in de eerste video die het park op YouTube deelt. „De komende weken nemen we je mee naar de mooiste plekjes van de Keukenhof”, zegt Siemerink bij de Bloemenheuvel, waar afgelopen najaar 60.000 bollen zijn geplant met 26 tulpensoorten en drie soorten krokussen.

Aantal coronadoden in Spanje overstijgt aantal in China

In Spanje zijn inmiddels 3434 mensen in Spanje aan het virus bezweken. Dat is meer dan het aantal doden dat China als gevolg van het virus heeft geteld. In Spanje overleden in 24 uur tijd 738 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het land telt inmiddels 47.610 besmettingen. De gezondheidsautoriteiten stellen echter ook een sterke stijging van het aantal genezingen vast. Meer dan 5300 patiënten zijn weer helemaal beter.

De regering verwacht dat het hoogtepunt van het coronavirus nadert. In april zouden een aantal beperkingen kunnen worden opgegeven. Spanjaarden mogen momenteel nauwelijks nog hun huis uit. Woensdag stemt het Spaanse parlement over de verlenging van de noodtoestand tot 11 april. De meeste parlementariërs stemmen vanuit hun woning.

Verreweg de meeste coronapatiënten zijn vooralsnog in Italië bezweken. Daar stierven meer dan 6800 mensen aan de gevolgen van het virus.

Duitsland maakt 156 miljard vrij voor noodplan corona

Duitsland trekt 156 miljard euro uit voor een pakket maatregelen voor het bestrijden van de coronacrisis. Alle partijen in de Bondsdag steunden woensdag een voorstel daarover.

Om dat geld te kunnen vrijmaken moet een artikel voor noodgevallen worden aangesproken in de wet die een rem zet op de overheidsbegroting. De Bondsraad met vertegenwoordigers van de deelstaten had eerder al ingestemd met het voorstel.

Duits ministerie tempert optimisme over corona

De Duitse bevolking moet zich niet op het verkeerde been laten zetten door de relatief lage sterftecijfers onder de met het cornavirus besmette mensen. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid.

Het land had volgens de officiële cijfers woensdag 149 doden op 31.554 besmettingen. Dat is relatief een stuk minder dan in andere landen. Algemeen wordt aangenomen dat de lage sterfte komt doordat veel patiënten relatief jong zijn.

„We staan aan het begin van een epidemie in Duitsland en wij zijn vroeg begonnen met testen”, aldus het departement. Dat gaf aan dat daardoor mogelijk ook veel milde besmettingen zijn meegeteld.

Het is veel te vroeg voor het signaal „alles veilig” aldus het ministerie.

RIVM: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer.

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. „De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.”

Harde aanpak en zware strafeisen tegen ’coronamisbruikers’

Tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de coronacrisis wordt hard opgetreden. Het Openbaar Ministerie zal hen snel oppakken en zware straffen eisen. „Dit soort gedrag wordt niet getolereerd”, zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

De afgelopen tijd waren er de nodige mensen die agenten in het gezicht spuugden of op openbare plekken opzettelijk mensen in het gezicht hadden gehoest en daarbij claimden het besmettelijke virus onder de leden te hebben. „Het OM zal dit soort strafbare feiten waar mogelijk binnen drie dagen via het supersnelrecht aan de rechter voorleggen”, laat het OM weten.

Woensdag liet de politie weten aangifte te hebben gedaan tegen een 35-jarige man die op station Utrecht Centraal meerdere malen in de richting van agenten had gespuugd en daarbij dreigde hen te besmetten met het coronavirus. De snelrechtzitting van deze man is gepland op woensdag 1 april. Afgelopen vrijdag veroordeelde de politierechter in Den Haag een ’coronahoester’ uit Noordwijkerhout tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk.

Verbod op bezoek raakt 115.000 bewoners verpleeghuizen

Het regeringsbesluit dat verpleeghuizen worden gesloten voor bezoekers raakt 115.000 bewoners. Een tiende hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast deze vier grootste gemeenten zijn er nog elf waar meer dan 1000 mensen in een verpleeghuis wonen, waaronder Breda, Apeldoorn, Tilburg en Groningen. Dit zijn eveneens gemeenten met veel inwoners. Het CBS heeft hiervoor gekeken naar de laatst beschikbare cijfers over begin 2019.

In de gemeenten Laren en Bergen in Noord-Holland en Kerkrade en Valkenburg aan de Geul in Limburg wonen relatief veel mensen in een verpleeghuis, rekening houdend met het aantal inwoners.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) besloot vorige week om verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers, om te voorkomen dat zij bewoners kunnen besmetten met het nieuwe coronavirus. De sluiting gaat sowieso tot 6 april duren. In situaties waarin mensen in hun laatste levensfase verkeren, wordt een uitzondering gemaakt.

Rode Kruis inventariseert kwetsbare mensen voor directe hulp

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

Wereldwijd zijn meer dan 18.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen is vastgesteld op ruim 422.000 en meer dan 108.000 personen herstelden. In Nederland zijn 5.560 getestte mensen besmet en 276 mensen overleden.

Mensen kunnen ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie aanmelden via de website van het Rode Kruis, rodekruis.nl/letopelkaar. Mensen kunnen ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Die is afgelopen week al meer dan 12.000 keer gebeld, bijvoorbeeld door mensen die boodschappen of medicijnen nodig hebben maar hun huis niet uit kunnen. Bij het Rode Kruis zijn 20.000 hulpverleners en ruim 70.000 Ready2Helpers aangesloten om directe hulp te bieden.

De hulporganisatie roept alle Nederlanders op te helpen om kwetsbare mensen beter in beeld te krijgen en ze aan te melden als zij dat willen. „Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt’, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. „Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop. Als Rode Kruis helpen we in deze noodsituatie graag. We kunnen deze mensen laten merken dat ze er in deze nare situatie niet alleen voor staan.”

Brits parlement sluit wegens besmettingsgevaar

Het Britse parlement gaat woensdag een week eerder met paasvakantie om besmettingen met het nieuwe coronavirus in het parlementsgebouw te voorkomen. Het Lagerhuis en vervolgens het Hogerhuis nemen naar verwachting woensdag nog een noodwet aan.

Daarmee wil de regering de verspreiding van het virus indammen met beperkingen van het openbare leven. Dan sluit het parlement tot op zijn minst tot 21 april, aldus parlementariërs. Het Britse parlement zou eigenlijk vanaf 31 maart drie weken met paasreces gaan.

De Britse regering heeft na enig aarzelen besloten net als elders in Europa met lockdowns het virus tegen te gaan. Het aantal sterfgevallen in het land steeg dinsdag naar van 87 naar 422, de grootste stijging tot nu toe. De regering heeft mensen opgeroepen zich als vrijwilliger te melden voor hulp in de Nationale Gezondheidszorg. Daar hebben zich woensdag al 150.000 voor aangemeld.

KLM krijgt toestemming voor terugkeervlucht vanuit Panama

KLM heeft van de Panamese overheid goedkeuring gekregen om wegens het coronavirus gestrande reizigers terug te halen naar Nederland. Op 26 en 29 maart zijn er om 19.50 uur twee vluchten van KLM vanuit het land richting Amsterdam.

Dat meldt de Nederlandse ambassade in Panama-stad.

Australië doet cruisepassagiers in quarantaine op eiland

Australië laat een cruiseschip met ruim 900 opvarenden naar een vakantie-eiland varen om de mensen daar in quarantaine te plaatsen. Het gaat on de Vasco da Gama dat vrijdag in Perth zou aanleggen maar nu door de autoriteiten richting het Rottnest eiland wordt gedirigeerd.

Australië is doodsbenauwd voor herhaling van een eerder incident waarbij 2700 passagiers van een cruiseschip aan wal kwamen in Sydney en ongecontroleerd het land binnenkwamen. Meer dan 130 mensen bleken later besmet met het coronavirus.

Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft aangekondigd dat het land in een complete lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

„Het is een noodtoestand om onze manier van leven te beschermen”, zei Ardern woensdag in het parlement. Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag zal het land voor vier weken in een lockdown gaan, waarbij alle scholen en niet-essentiële bedrijven dicht zullen gaan.

„Vanaf middernacht sluiten we ons voor vier weken in en zullen we proberen het virus en zijn verspreiding te stoppen”, zei Ardern.

In één keer op de hoogte zijn van het belangrijkste coronanieuws? Vandaag in de podcast: de ontwikkeling van coronamedicijnen, scholieren balen van schrappen eindexamens en een kijkje over de grens. Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.