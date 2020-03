LIVE | Rode Kruis inventariseert kwetsbare mensen voor directe hulp

Wereldwijd zijn meer dan 18.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen is vastgesteld op ruim 422.000 en meer dan 108.000 personen herstelden. In Nederland zijn 5.560 getestte mensen besmet en 276 mensen overleden.

De hoofdpunten:

Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Verwarring over duur van nieuwe coronamaatregelen

Spaanse leger vindt overleden, alleen gelaten bejaarden

’Coronaremmend medicijn al ei van Columbus’

Dominee waarschuwt kinderen: corona is jullie schuld

Financieel-economisch:

Beroep op zzp’ers: vraag niet allemaal tegelijk noodhulp aan

Limiet voor contactloos betalen zonder pincode omhoog

In Europa komt het besef: een nieuwe eurocrisis is in de maak

Uit de sportwereld:

Gemengde gevoelens bij sporters na uitstel Spelen

Tijdlijn: hoe het coronavirus leidde tot het uitstellen van Olympische Spelen

’Als we hierdoor naar de Eredivisie gaan, is dat honderd procent terecht’

Uit de entertainmentwereld:

NPO en AVROTROS denken na over alternatief Songfestival

Eva Jinek krijgt ook komende twee weken meer zendtijd

Peter R. de Vries: ’Strandgangers zijn niet asociaal’

Kwetsbare mensen

Mensen kunnen ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie aanmelden via de website van het Rode Kruis, rodekruis.nl/letopelkaar. Mensen kunnen ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Die is afgelopen week al meer dan 12.000 keer gebeld, bijvoorbeeld door mensen die boodschappen of medicijnen nodig hebben maar hun huis niet uit kunnen. Bij het Rode Kruis zijn 20.000 hulpverleners en ruim 70.000 Ready2Helpers aangesloten om directe hulp te bieden.

De hulporganisatie roept alle Nederlanders op te helpen om kwetsbare mensen beter in beeld te krijgen en ze aan te melden als zij dat willen. „Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt’, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. „Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop. Als Rode Kruis helpen we in deze noodsituatie graag. We kunnen deze mensen laten merken dat ze er in deze nare situatie niet alleen voor staan.”

Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft aangekondigd dat het land in een complete lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

„Het is een noodtoestand om onze manier van leven te beschermen”, zei Ardern woensdag in het parlement. Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag zal het land voor vier weken in een lockdown gaan, waarbij alle scholen en niet-essentiële bedrijven dicht zullen gaan.

„Vanaf middernacht sluiten we ons voor vier weken in en zullen we proberen het virus en zijn verspreiding te stoppen”, zei Ardern.