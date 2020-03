LIVE | Weer spugende corona-dreiger voor rechter

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. „De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.”

De hoofdpunten:

Drukker bij Arbo Unie door thuiswerkers met klachten

Ook escorts en rij-instructeurs moeten stoppen

Feestganger ’coronaparty’ besmet met coronavirus

Dodental Duitsland door coronavirus is opgelopen tot 149

Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Verwarring over duur van nieuwe coronamaatregelen

Spaanse leger vindt overleden, alleen gelaten bejaarden

’Coronaremmend medicijn al ei van Columbus’

Dominee waarschuwt kinderen: corona is jullie schuld

Financieel-economisch:

Uitstel voor iedereen met hulp bij belastingaangifte

Beroep op zzp’ers: vraag niet allemaal tegelijk noodhulp aan

Limiet voor contactloos betalen zonder pincode omhoog

In Europa komt het besef: een nieuwe eurocrisis is in de maak

Uit de sportwereld:

Coronavirus: alle afgelastingen op een rij

Gemengde gevoelens bij sporters na uitstel Spelen

Tijdlijn: hoe het coronavirus leidde tot het uitstellen van Olympische Spelen

’Als we hierdoor naar de Eredivisie gaan, is dat honderd procent terecht’

Uit de entertainmentwereld:

NPO en AVROTROS denken na over alternatief Songfestival

Eva Jinek krijgt ook komende twee weken meer zendtijd

Peter R. de Vries: ’Strandgangers zijn niet asociaal’

Duitsland maakt 156 miljard vrij voor noodplan corona

Duitsland trekt 156 miljard euro uit voor een pakket maatregelen voor het bestrijden van de coronacrisis. Alle partijen in de Bondsdag steunden woensdag een voorstel daarover.

Om dat geld te kunnen vrijmaken moet een artikel voor noodgevallen worden aangesproken in de wet die een rem zet op de overheidsbegroting. De Bondsraad met vertegenwoordigers van de deelstaten had eerder al ingestemd met het voorstel.

Weer spugende corona-dreiger voor rechter

Politieagenten hebben aangifte gedaan tegen een 35-jarige man nadat die op station Utrecht Centraal meerdere malen in hun richting had gespuugd en daarbij dreigde ze te besmetten met het coronavirus. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt donderdag voor de rechter-commissaris geleid. De snelrechtzitting is gepland op woensdag 1 april.

De man zou maandagmiddag in een winkel op het station eten hebben gepakt zonder te betalen. De agenten troffen hem liggend aan, hij had vermoedelijk te veel gedronken, en ze probeerden de zaak af te handelen buiten het zicht van het publiek. Volgens de politie nam hij een agressieve houding aan en spuugde hij vijf keer naar de agenten. Ze konden het spuug net ontwijken.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. De politie heeft de afgelopen dagen steeds vaker te maken met mensen die hen in het gezicht hoesten of spugen en daarna beweren dat ze besmet zijn met het uiterst besmettelijke coronavirus. Een aantal is inmiddels via het snelrecht daarvoor veroordeeld. De politie zegt altijd aangifte te doen tegen deze zogeheten corona-dreigers.

Verbod op bezoek raakt 115.000 bewoners verpleeghuizen

Het regeringsbesluit dat verpleeghuizen worden gesloten voor bezoekers raakt 115.000 bewoners. Een tiende hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast deze vier grootste gemeenten zijn er nog elf waar meer dan 1000 mensen in een verpleeghuis wonen, waaronder Breda, Apeldoorn, Tilburg en Groningen. Dit zijn eveneens gemeenten met veel inwoners. Het CBS heeft hiervoor gekeken naar de laatst beschikbare cijfers over begin 2019.

In de gemeenten Laren en Bergen in Noord-Holland en Kerkrade en Valkenburg aan de Geul in Limburg wonen relatief veel mensen in een verpleeghuis, rekening houdend met het aantal inwoners.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) besloot vorige week om verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers, om te voorkomen dat zij bewoners kunnen besmetten met het nieuwe coronavirus. De sluiting gaat sowieso tot 6 april duren. In situaties waarin mensen in hun laatste levensfase verkeren, wordt een uitzondering gemaakt.

Rode Kruis inventariseert kwetsbare mensen voor directe hulp

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

Wereldwijd zijn meer dan 18.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen is vastgesteld op ruim 422.000 en meer dan 108.000 personen herstelden. In Nederland zijn 5.560 getestte mensen besmet en 276 mensen overleden.

Mensen kunnen ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie aanmelden via de website van het Rode Kruis, rodekruis.nl/letopelkaar. Mensen kunnen ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Die is afgelopen week al meer dan 12.000 keer gebeld, bijvoorbeeld door mensen die boodschappen of medicijnen nodig hebben maar hun huis niet uit kunnen. Bij het Rode Kruis zijn 20.000 hulpverleners en ruim 70.000 Ready2Helpers aangesloten om directe hulp te bieden.

De hulporganisatie roept alle Nederlanders op te helpen om kwetsbare mensen beter in beeld te krijgen en ze aan te melden als zij dat willen. „Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt’, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. „Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop. Als Rode Kruis helpen we in deze noodsituatie graag. We kunnen deze mensen laten merken dat ze er in deze nare situatie niet alleen voor staan.”

Brits parlement sluit wegens besmettingsgevaar

Het Britse parlement gaat woensdag een week eerder met paasvakantie om besmettingen met het nieuwe coronavirus in het parlementsgebouw te voorkomen. Het Lagerhuis en vervolgens het Hogerhuis nemen naar verwachting woensdag nog een noodwet aan.

Daarmee wil de regering de verspreiding van het virus indammen met beperkingen van het openbare leven. Dan sluit het parlement tot op zijn minst tot 21 april, aldus parlementariërs. Het Britse parlement zou eigenlijk vanaf 31 maart drie weken met paasreces gaan.

De Britse regering heeft na enig aarzelen besloten net als elders in Europa met lockdowns het virus tegen te gaan. Het aantal sterfgevallen in het land steeg dinsdag naar van 87 naar 422, de grootste stijging tot nu toe. De regering heeft mensen opgeroepen zich als vrijwilliger te melden voor hulp in de Nationale Gezondheidszorg. Daar hebben zich woensdag al 150.000 voor aangemeld.

KLM krijgt toestemming voor terugkeervlucht vanuit Panama

KLM heeft van de Panamese overheid goedkeuring gekregen om wegens het coronavirus gestrande reizigers terug te halen naar Nederland. Op 26 en 29 maart zijn er om 19.50 uur twee vluchten van KLM vanuit het land richting Amsterdam.

Dat meldt de Nederlandse ambassade in Panama-stad.

Australië doet cruisepassagiers in quarantaine op eiland

Australië laat een cruiseschip met ruim 900 opvarenden naar een vakantie-eiland varen om de mensen daar in quarantaine te plaatsen. Het gaat on de Vasco da Gama dat vrijdag in Perth zou aanleggen maar nu door de autoriteiten richting het Rottnest eiland wordt gedirigeerd.

Australië is doodsbenauwd voor herhaling van een eerder incident waarbij 2700 passagiers van een cruiseschip aan wal kwamen in Sydney en ongecontroleerd het land binnenkwamen. Meer dan 130 mensen bleken later besmet met het coronavirus.

Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft aangekondigd dat het land in een complete lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

„Het is een noodtoestand om onze manier van leven te beschermen”, zei Ardern woensdag in het parlement. Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag zal het land voor vier weken in een lockdown gaan, waarbij alle scholen en niet-essentiële bedrijven dicht zullen gaan.

„Vanaf middernacht sluiten we ons voor vier weken in en zullen we proberen het virus en zijn verspreiding te stoppen”, zei Ardern.

In één keer op de hoogte zijn van het belangrijkste coronanieuws? Vandaag in de podcast: de ontwikkeling van coronamedicijnen, scholieren balen van schrappen eindexamens en een kijkje over de grens. Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.