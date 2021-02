Rutte geeft toe: ’We hebben te lang niet met coronacritici gepraat’

Premium Financieel

Column: corona legt de zwakke plekken in maatschappij bloot

Vorig jaar zijn in Nederland bijna 169.000 mensen overleden, het hoogste aantal ooit. Dat laatste is niet zo vreemd, want er wonen ook meer mensen dan ooit in ons land. Maar wat het jaar wel bijzonder maakte, is de oversterfte: het aantal mensen dat meer overleed dan op basis van de bevolkingskenmer...