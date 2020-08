’Bebaarde man’ mogelijk toch echte Rembrandt

Het vermaarde Rembrandt Research Project beoordeelde het kunstwerk, dat eigendom is van het Ashmolean Museum in Oxford, in 1981. Volgens de onderzoekgroep die geleid werd door Rembrandt-kenner prof. dr. Ernst van de Wetering zou het geen echte Rembrandt zijn. Zij waren ervan overtuigd dat het om een laat zeventiende-eeuwse navolger van de grote meester zou gaan.

Verbannen naar depot

Sindsdien werd het kunstwerkje naar het depot verbannen. Het zat de jonge conservator An van Camp van het Ashmolean Museum echter niet lekker. Recent raakte zij ervan overtuigd dat het mogelijk toch een echte Rembrandt zou kunnen gaan.

Vorig jaar was ze betrokken bij de tentoonstelling De jonge Rembrandt in het Leidse Museum De Lakenhal. „Rond 1630 toen Rembrandt in Leiden werkzaam was, maakte hij veel kleine studies van oude mannen met een melancholische, peinzende blik”, vertelde ze aan de Britse krant The Guardian.

Jaarringenonderzoeker

Daarop liet zij het schilderijtje onderzoeken door Peter Klein. Deze wetenschapper is een bekend dendrochronologist, ook wel een jaarringenonderzoeker genoemd. Hij slaagde erin het houten paneel te dateren tussen 1618-1628. Volgens hem zou de boom in die tijdsperiode gerooid zijn in de regio rond de Baltische zee.

Van Camp gaat ervan uit dat Rembrandt het hout circa twee jaar later in Leiden gebruikte. Klein toonde aan dat ook het bekende schilderij Andromeda aan de rots (1631) geketend uit het Mauritshuis op hout van dezelfde boom is geschilderd, alsmede ook het portret van Rembrandts moeder dat zijn vriend en vakgenoot Jan Lievens maakte rond 1630. Dit portret hangt in de Staatliche Kunstsammlungen in Dresden.

Het laatste woord is echter nog niet over de opnieuw aan Rembrandt toegeschreven kunstwerk gezegd. Nader onderzoek moet uitwezen of Hoofd van een bebaarde man werkelijk door hemzelf geschilderd is. En niet door Jan Lievens, bijvoorbeeld, met wie hij in zijn Leidse jaren een atelier deelde.