Man krijgt ’per ongeluk’ 170.000 euro op rekening en geeft het uit aan hoeren en gokken

In drie dagen tijd gaf hij maar liefst 92.000 euro uit. Zo kocht hij nieuwe kleren, verbleef hij in luxe hotels, vergokte hij 15.000 euro in het casino en besteedde hij 18.500 euro in een bordeel. Ook werd er volgens hem 50.000 euro gestolen.

De rechter twijfelt of hij wel per ongeluk aan het geld gekomen is. De partner van deze Eugen K. is werkzaam bij een bank en zou zich op het account van een andere medewerker aangemeld hebben en haar vriend hebben gebruikt als ontvanger van het bedrag, zo meldt Bild.

Het bedrag had eigenlijk als hypotheek aan een klant moeten worden uitgekeerd, zo denkt de rechter.