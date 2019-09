Kippenvel om geredde ooievaars: ’Ze zijn uitgevlogen’

Nadat een onbekend gebleven persoon ’s nachts de vader van dit drietal jonkies doodschoot en moederooievaar niet in staat was om in haar eentje voor hun nakomelingen te zorgen, werd door de plaatselijke vogelwerkgroep een reddingsactie opgezet. En met succes, want bij Van Andel in de ooievaarsopvang te Herwijnen kwamen de eieren uit en groeiden de ooievaarskuikens in een paar maanden tijd uit tot ware schrokoppen.

Hij kreeg naar eigen zeggen „keihard kippenvel” van het speciale moment waarop de dieren definitief het luchtruim kozen. Samen met hun soortgenoten, zo’n anderhalve week geleden. „Het was zo mooi. Ik wilde nog een foto maken met mijn telefoon, maar kreeg het door de zenuwen niet eens voor elkaar”, beschrijft Van Andel. Weemoedig: „Ach ja, zoiets doet echt wat met je als je zo’n lange tijd voor die beesten hebt gezorgd en het dan eindelijk zover is. Dat maakt het natuurlijk wat dubbel, maar geeft ook enorme voldoening.”

Of ze volgend jaar terugkeren op het ’oude nest’ bij Van Andel is hoogst onzeker. „Dat weten we gewoon niet. Maar het zou wel mooi zijn.”