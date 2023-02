Finland weer stapje dichter bij NAVO, maar sleutel ligt in Ankara

De volgende belangrijke stap volgt op 9 maart, wanneer in Brussel de gesprekken met Turkije worden hervat. Turkije is naast Hongarije het laatste land dat dwarsligt bij de toetreding van Finland en Zweden. Al is de verwachting dat Boedapest begin maart wel akkoord gaat.

Wat Ankara gaat doen is onduidelijker. Het wil dat Zweden en Finland mensen gaan uitleveren die Turkije als Koerdische terroristen of als betrokkenen bij de couppoging van 2016 beschouwt. Na recente anti-islamitische protesten in Zweden stelde Ankara zich nog strenger op tegenover dat Scandinavische land.

Dat de gesprekken tussen Turkije, Zweden en Finland in maart worden hervat, geldt als een teken van dooi. Vraag blijft wel of Finland en Zweden samen toetreden of dat Finland alleen de stap zet.

Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg, zelf een Noor, is dinsdag in Helsinki voor overleg met de Finse premier Sanna Marin. Stoltenberg vindt het hoog tijd dat Zweden en Finland toetreden tot het militaire bondgenootschap en hoopt de komende weken een doorbraak te forceren.