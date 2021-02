Dokter Navalny (55) overlijdt plotseling aan hartaanval

Maksimishin had de leiding over de intensive care van het ziekenhuis in de Siberische stad Omsk. Uit de eerste berichtgeving over de plotselinge dood van de arts blijkt dat zijn bloeddruk ineens omhoogschoot, waarna een hartaanval hem fataal werd. Voor collega Maria Morozova komt het overlijden van Maksimishin als donderslag bij heldere hemel. Zij had hem deze week nog in ogenschijnlijk goede gezondheid gesproken.

Sergei Maksimishin zou de behandeling van Navalny in goede banen hebben geleid. De oppositieleider beschuldigde president Vladimir Poetin er vervolgens van hem te hebben vergiftigd.

Galina Narazova, woordvoerster van het Omsk Ministerie van Gezondheid, stelt dat er verder – naast de al bekende informatie – geen bijzondere oorzaak bekend is voor de onverwachte dood van Maksimishin. ,,Toen hij hier aankwam was zijn bloeddruk boven de 250. Het is gelukt die naar beneden te krijgen, maar zijn hart kon het alsnog niet meer aan”, vertelt ze.

Moedwillig om het leven gebracht

Een naaste medewerker van Navalny, Leonid Volkov, sluit niet uit dat de arts moedwillig om het leven is gebracht. ,,Maar de Russische gezondheidszorg is erg slecht en het is niet ongewoon voor artsen van zijn leeftijd om plotseling te overlijden. Ik denk dan ook dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar zijn dood."

Navalny werd vanuit Omsk naar Berlijn gevlogen, waar hij verder werd behandeld. Dinsdag werd hij veroordeeld tot drieëneenhalf jaar gevangenisstraf voor het schenden van afspraken over zijn voorwaardelijke vrijlating in de periode dat hij in Duitsland verbleef.

In een nieuwe aflevering van de podcast ’Het land van Wierd Duk’ komen onder meer de misvattingen rondom de Russische oppositieleider Aleksej Navalny aan bod: