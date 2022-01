Premium Het beste van De Telegraaf

Klok tikt voor Joe Biden; mislukkingen overschaduwen zijn successen na het eerste jaar

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

WASHINGTON - Hij zit vandaag precies een jaar in het Witte Huis. Maar Joe Biden heeft allerminst reden tot een feestje. De dingen die hij wel voor elkaar kreeg worden overschaduwd door wat hem niet lukte. Corona is niet onder controle, het land blijft verdeeld, en zelfs zijn eigen partij zit hem dwars bij zijn ambitieuze plannen. Biden duikelt nu in de peilingen. De enige president die nog minder populair was na een jaar was Donald Trump. De klok tikt voor Biden. Want in november zijn er alweer verkiezingen.