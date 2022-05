Vrouw raakt zwaargewond bij brand in woning Rotterdam

Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Ⓒ Nieuws op Beeld / Jeffrey Jacobs

DEN HAAG - Bij een korte maar hevige brand in een woning aan de Philips Willemstraat in Rotterdam waarbij erg veel rook vrijkwam is in de nacht van zondag op maandag een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.