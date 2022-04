Man overlijdt na beet van één van zijn 124 slangen

De buren van de man raakten ongerust nadat ze hem al meer dan een dag niet hadden gezien. Ze troffen hem dood aan op de vloer van zijn woning en schakelden de politie in. Een medisch specialist deed onderzoek naar het voorval en concludeerde dat ‘hij was doodgegaan door een ongeluk en dat slangengif hem uiteindelijk fataal was geworden’. De man had 124 slangen in huis, waaronder een Burmese python van meer dan vier meter lang. Verder hield hij pythons, ratelslangen, cobra’s en zwarte mamba’s.

Bij de dierenbescherming hadden ze een zaak als deze nog niet eerder meegemaakt. Samen met experts uit North Carolina en Virginia werden de reptielen gered uit de woning van de man.