Historische hofgracht rondom Binnenhof keert terug

Nederlandse architect ontwikkelt flexibele mini-appartementen

Dat er rap een miljoen huizen bij moeten in ons land, vergt behalve bouwen in het groen ook concessies aan de woninggrootte. Claustrofobische angstbeelden zijn hierbij onnodig: een mini-appartement is bij slim gebruik verrassend ruim, zo bewijst de Nederlandse architect Ben van Berkel in München.