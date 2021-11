Voorlopig geen besluit nieuw stadion, Feyenoord wil jaar adempauze

Kopieer naar clipboard

De grasmat en tribune van De Kuip, het oude voetbalstadion Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Er wordt voorlopig geen knoop doorgehakt over een eventueel nieuw Feyenoord-stadion. De clubleiding wil de komende twaalf maanden nadenken over wat het beste is voor de toekomst van de club, schrijft het AD. Het Rotterdamse college wil graag door met de plannen, maar beseft dat dat onder de huidige omstandigheden niet lukt.